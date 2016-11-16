Головний дорожник Івано-Франківщини розповів про ситуацію на автошляхах області. ВІДЕО

Сильний снігопад додав роботи прикарпатським дорожникам.
Найбільше засипало снігом автошляхи Снятинського, Косівського, Коломийського та Городенківського районів. На ранок понеділка без сполучення залишилися близько ста сіл, вже на ранок вівторка – 12, серед них і коломийський Джурків.
Про це телефоном розповів головний дорожник Василь Буджак. Працювали злагоджено, тому транспортних колапсів вдалося уникнути.
Детальніше – дивіться в сюжеті НТК.
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