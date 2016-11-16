Головний дорожник Івано-Франківщини розповів про ситуацію на автошляхах області. ВІДЕО

Головний дорожник Івано-Франківщини розповів про ситуацію на автошляхах області. ВІДЕО

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Сильний снігопад додав роботи прикарпатським дорожникам.

Найбільше засипало снігом автошляхи Снятинського, Косівського, Коломийського та Городенківського районів. На ранок понеділка без сполучення залишилися близько ста сіл, вже на ранок вівторка – 12, серед них і коломийський Джурків.

Don Yapon

Про це телефоном розповів головний дорожник Василь Буджак. Працювали злагоджено, тому транспортних колапсів вдалося уникнути.

Детальніше – дивіться в сюжеті НТК.

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