Головним екоінспектором Прикарпаття став екс-заступник мера Франківська

Державну екологічну інспекцію Івано-Франківської області очолить Руслан Гайда. Заступник голови ОДА Валерій Крецул офіційно представив його колективу.

Наразі Руслан Гайда є виконуючим обов’язки начальника Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області, а заодно – в.о. головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища області, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Відповідний наказ підписало керівництво Держекологічної інспекції України.

Довідка

Руслан Дмитрович Гайда народився 11 листопада 1967 року в м. Калуші. Закінчив економічний факультет Івано-Франківського інституту менеджменту та економіки “Галицька академія” та правничий факультет інституту післядипломної освіти Львівського національного університету ім. І. Франка.

Тривалий час працював на керівних посадах на Івано-Франківському обласному державному об’єднанні спиртової та лікеро-горілчаної промисловості.

З травня 2011 року очолював ДМП “Івано-Франківськтеплокомуненерго”. Працював заступником міського голови м. Івано-Франківська.