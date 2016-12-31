Головні події 2016 року в Україні. ІНФОГРАФІКА

Багатий на події 2016 рік минув для України особливо бурхливо: за цей час ми пережили зміну уряду, скандальні відставки й неоднозначні призначення, дипломатичні й культурні злети й падіння.

“Слово і Діло” зібрало всі ключові події внутрішньої політики країни, якими запам’ятається рік, що минає.

Почався він оптимістично: з 1 січня набула чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом. Однак потім “щось пішло не так”: 3 лютого про відставку заявив міністр економрозвитку Айварас Абромавичус, 6 квітня в Нідерландах відбувся референдум, що загальмував імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 14 квітня у відставку пішов уряд Арсенія Яценюка.

Потім було трошки “перемог”: спочатку Джамала 15 травня порадувала перемогою на “Євробаченні”, пізніше, 25 травня, повернулася з російського ув’язнення Надія Савченко; 2 червня Рада ухвалила закон “Про судоустрій та статус суддів”, 7 липня Київ відвідав держсекретар США Джон Керрі, 15 серпня нарешті запрацювала система е-декларування, а 24 серпня наша країна відзначила 25-ту річницю незалежності.

Політична осінь і початок зими в країні виявилися неоднозначними: 29 вересня ми отримали 1 млрд дол. під кредитні гарантії США; 9 листопада з відставки губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі в Україні розпочався “грузинопад”; 1 грудня Україна успішно “пограла м’язами”, провівши навчальні ракетні стрільби поблизу Криму; 6 грудня парламент підтримав пропозицію уряду про подвоєння мінімальної зарплати; 19 грудня, на День Святого Миколая, українців чекав черговий “сюрприз”: найбільший комерційний банк країни – “ПриватБанк” – раптово перейшов у державну власність.