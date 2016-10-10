Голова Печеніжинської ОТГ в рамках польсько-української зустрічі розповів про переваги децентралізації

Наприкінці минулого тижня в рамках відзначення 15-ої річниці підписання Угоди про міжрегіональну співпрацю між Івано-Франківською областю та Опольським воєводством відбулося засідання круглого столу “Впровадження децентралізації – польський і український досвід”. Участь у ньому взяли голова обласної ради Олександр Сич, Маршалек Опольського воєводства Анджей Була, експерт з питань децентралізації, депутат обласної ради Дмитро Дзвінчук, голови об’єднаних територіальних громад, районів, міст області та керівники органів місцевого самоврядування Опольщини, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Як відзначив очільник облради, зустріч ініціювали делегати Опольського воєводства у зв’язку з актуальністю впровадження реформи місцевого самоврядування в Україні. “Децентралізація – це зміна структури місцевої влади, зміна повноважень, зміна адміністративно-територіального поділу, зміна чинного законодавства. Але сьогодні найактуальнішим для нас є питання об’єднання територіальних громад,” – зауважив Олександр Сич.

З процесом об’єднання територіальних громад на Прикарпатті присутніх ознайомив експерт з питань децентралізації Дмитро Дзвінчук. “В процесі підготовки до реформи ми опиралися на досвід Польщі. Однак розуміли, що перенести його на український грунт буде складно, тому використовували напрацювання польських ідеологів та науковців,” – відзначив фахівець. – Досвід Польщі показує, що для успішної реалізації реформи необхідна наявність трьох чинників: політична воля істеблішменту, експертні розробки та підтримка суспільства“.

Як розповів Дмитро Дзвінчук, наразі в області утворені й функціонують чотири ОТГ, ще вісім готові до об’єднання і чекають на позитивне рішення Кабінету міністрів України та Центральної виборчої комісії. А гальмування процесу децентралізації в Україні експерт пояснив заполітизованістю реформи, недовірою населення до владних інституцій, яка зберіглася з попередніх років, браком лідерів, котрі готові очолити процес децентралізації.

Переваги формування спроможних громад на прикладі Печеніжинської ОТГ продемонстрував її голова Ігор Довірак. За його словами, після об’єднання бюджет громади сягнув майже 50 мільйонів гривень, з яких 6 мільйонів – власні доходи. А за підтримки колег з Любліна ОТГ напрацювала Стратегію розвитку до 2025 року.

В свою чергу, досвідом створення і функціонування гмін у Польщі поділився бургомістр Крапковіце Анджей Касюра.

На завершення зустрічі керівництво Опольського воєводства залишило перші відгуки у Книзі Почесних Гостей Прикарпаття.

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