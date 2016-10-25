Голова ОДА представив свого нового першого заступника Марію Савку. ФОТО

Відрекомендував її керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації очільник області Олег Гончарук , повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

“Перебуваючи на посаді директора департаменту агропромислового розвитку ОДА, Марія Савка проявила себе як висококваліфікований, толерантний та відповідальний керівник, здатний знаходити взаєморозуміння з колективом задля виконання поставлених завдань, – наголосив Олег Гончарук. – Переконаний, що вона стане моїм добрим порадником, а Вам – фаховим наставником та помічником у роботі”.

Зазначимо, що призначення Марії Савки на посаду відбулося відповідно до нового Закону України “Про державну службу”. Під час конкурсу вона продемонструвала найвищий результат у тестовому завданні та співбесіді.

У своєму виступі Марія Савка зауважила, що у своїй роботі керуватиметься набутим досвідом та фаховим підходом до виконання покладених на неї обов’язків.

“Під керівництвом Олега Гончарука в області сформувалася дієва команда, яка активно працює задля покращення соціально-економічного життя краю, – підкреслила Марія Савка. – Впевнена, що лише спільними зусиллями та плідною працею нам вдасться досягти високих показників розвитку Прикарпаття“.

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