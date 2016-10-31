Голова ОДА Олег Гончарук взяв участь у відкритті погруддя Тарасові Шевченку у Румунії. ФОТО

Голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук з дружиною Людмилою та донькою Валентиною взяв участь в урочистостях з нагоди відкриття погруддя Тарасу Шевченку в місті Сігету Мармацієй повіту Марамуреш.

Відвідали захід міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Румунії Лазер Коменеску, голова Європейського конгресу українців Ярослава Хортяні, а також делегація з Верховинщини. Слід відзначити, що пам`ятник було споруджено за кошти Союзу українців Румунії та мецената Ярослава Скуматчука, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Також Олег Гончарук взяв участь у зустрічі з Лазером Коменеску, під час якої обговорювали питання транскордонної та регіональної співпраці, зокрема, облаштування пункту пропуску та будівництво автодороги через українсько-румунський державний кордон в межах населених пунктів Шибене (с. Зелене) та Поєніле-де-Суб-Мунте.

Як зазначив під час зустрічі з очільником Прикарпаття Павло Клімкін, Мінстерство закордонних справ України сприятиме реалізації цього проекту.

Окрім того Людмила Гончарук зустрілася з представниками української діаспори у Румунії, під час чого було окреслено ряд заходів щодо співпраці з Івано-Франківщиною в освітній, спортивній та культурній галузях.