Голова облради не розуміє, кого позбавили мандата – Сергія Коцюра чи Марію Ткачук

Голова облради не розуміє, кого позбавили мандата – Сергія Коцюра чи Марію...

Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич звернувся до обласної виборчої комісії.

Очільник облради поцікавився в ОВК: з якої причини виборча комісія зареєструвала депутатом облради Марію Ткачук від партії “Самопоміч”, пише Галицький кореспондент.

Нагадаємо, нещодавно депутата облради Сергія Коцюра позбавили мандата через те, що він став першим заступником міського голови Коломиї і тому не може поєднувати роботу депутата облради й посаду у виконкомі. А відтак у жовтні депутатом зареєстрували наступного кандидата з виборчого списку Марію Ткачук.

Таке рішення комісії вмотивоване тим, що відповідно до частини 7 статті 51 закону “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачено, що на осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються ті ж вимоги щодо обмеження сумісності, встановлені для сільського, селищного та міського голови. А відповідно до частини 4 статті 12 цього ж закону сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради.

Втім, так, як Коцюр, досі чинять, зокрема, і перший заступник та заступник міського голови Івано-Франківська – свободівець Микола Вітенко, представник “Батьківщини” Олександр Левицький і керуючий справами міськвиконкому, свободівець Ігор Шевчук.

Від моменту припинення своїх депутатських повноважень Сергій Коцюр перестав відвідувати сесії облради та працювати у депутатських комісіях.

Натомість голова Франківської облради просить комісію надати роз’яснення щодо рішення з реєстрації Ткачук. Зі слів Олександра Сича, обласна рада працює у повному складі (84 депутати), а з постанови виборчкому не зрозуміло, повноваження якого депутата припинені достроково.

Виборча комісія ще жодної відповіді не надала. Адже на останньому засіданні ОВК голосів для того, щоб вирішити, чи відповідати Олександру Сичу, не вистачило.