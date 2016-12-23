Голосуйте сьогодні в прямому ефірі за одного з кращих учасників “Танцюють всі” коломиянина Влада Курочку

Голосуйте сьогодні в прямому ефірі за одного з кращих учасників “Танцюють всі”...

Сьогодні о 20.00 на телеканалі СТБ відбудеться другий прямий ефір шоу “Танцюють всі! – 9”.

Після першого прямого ефіру, завдяки голосам глядачів, Влад Курочка з Коломиї продовжив боротися за перемогу у шоу.

Сьогодні наш земляк знову підкорюватиме глядачів своїм танцем у другому прямому ефірі, інформує “Дзеркало Коломиї“.

“Для Мене дуже важливо викластися на сцені і не підвести всіх, хто за мене вболіває. Проект дав мені віру в себе. Коли я приїхав на кастинг, навіть не думав, що пройду в сотню. Завдяки шоу я зрозумів, що якщо ти чогось дуже хочеш, то знайдеш в собі сили цього домогтися. У танці для мене найголовніше – бути щирим і чесним перед самим собою”, розповів Влад Курочка в інтерв’ю журналу “Отдохни”.