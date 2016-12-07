Голодна смерть у центрі Києва: мати зачинила двох дітей у квартирі на 9 днів без їжі

20-річна горе-матір на 9 днів зачинила двох маленьких дітей (хлопчику 1 рік і 11 міс., дівчинці – 2 роки і 10 міс) у квартирі. Хлопчик помер голодною смертю, а старша сестра ще три дні перебувала зачинена в квартирі з мертвим братом.

Зараз жінка сидить у Прокуратурі (ще й у гарному настрої!!!) і говорить: “Я не знала, що діти можуть померти”.

Про це повідомив у соцмережі уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, пише Дзеркало Коломиї.

“Мама” Влада переїхала з Миколаєва до Києва близько року тому. Винаймала квартиру у центрі міста і навіть мала 6-й iPhone! Від першого чоловіка у неї 2 дитини – хлопчик Даніїл і дівчинка Аня.

Від самого народження жінка говорила, що не любить їх і навіть хотіла здати до притулку. Але діти все одно проживали з Владою, адже батько проявляв агресію. “Мама” забороняла спілкуватися з ним.

З вересня про дітей батько нічого не чув.

Востаннє до малюків викликали лікаря ще у лютому, у дитсадок не ходили з серпня. (4 місяці дітей не бачили вихователі і взагалі на це не відреагували!!!)

Минулої зими у Влади з’явилося нове кохання, а наприкінці жовтня – нова дитина. Яка, до речі, від народження проживає у квартирі тата. Доглядає за малюком прабабуся дитини.

9 днів тому Влада пішла погуляти і зачинила старших дітей у квартирі. З їжі у них було лише декілька цукерок. Всі ці 9 днів мама не приходила додому. Діти намагалися вибратись з квартири, шукали шпаринки, у які можна було б кликати на допомогу. Біля вхідних дверей навіть вирвали лінолеум!..

Сусіди чули плач дітей щоранку і щовечора. Кажуть, що навіть викликали поліцю, але на прохання двері ніхто не відчинив і поліція поїхала. Про те, що діти закриті в квартирі, знала і їхня бабуся (мама Влади). Вона навіть приносила їм їжу, але не змогла зайти в квартиру. Повернулась додому…

Даніїл помер з голоду ще 3-го грудня. Аня була зачинена з мертвим братиком до 6-го грудня. Зараз дівчинка знаходиться у важкому стані у реанімації… на цю годину відомо, що у неї вже почали відмовляти органи.

Швидку до дітей викликала “мама”, яка на 9-й день гульок повернулась погодувати дітей.

Стосовно горе-мами та її нового співмешканця порушено Кримінальне провадження за статтею 135 “Залишення у небезпеці”.

Як стало відомо, стан Ані поступово покращується. Сподіваємось, що зовсім скоро її переведуть з реанімації.