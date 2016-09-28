Глава Фіскальної служби назвав власників iPhone 7 злочинцями

На сьогоднішній день всі смартфони останньої моделі від Apple, ввезені в Україну, офіційно не розмитнені, a отже, завезені нелегально.

– Якщо бачите в когось iPhone 7, можете цим людям сказати, що вони злочинці, – заявив під час засідання Кабміну, яке транслював телеканал 112 Україна, глава Фіскальної служби Роман Насіров, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Диaлoг.UA.

Головний податківець України розповів, що останні два тижні мобільні групи дуже ефективно працюють з імпорту таких товарів, як iPhone 7.

– Ця історія з року в рік, коли випускаються нові телефони, вони завозяться здебільшого нелегально, і сьогодні всі телефони iPhone 7, ввезені в Україну, завезені нелегально. Вони ще не сертифіковані, і жоден телефон не розмитнений офіційно. Я сподіваюся, що тут ні в кого немає, – зазначив Насіров.

Нагадаємо, нещодавно компанія Apple презентувала в Сан-Франциско свої нові гаджети.