Гімназист з Коломиї став призером міжнародного конкурсу “Мій рідний край”

Коломийський гімназист Микола Гнатюк повернувся з Міжнародного конкурсу “Мій рідний край”, де отримав друге місце.

Він був там єдиним представником від Коломиї.

Міжнародний конкурс “Мій рідний край”, організатором якого є “Союз Українок”, проводиться протягом 19 років. Цьогоріч за перемогу змагались 177 робіт із 22 областей України та Італії. До участі в конкурсі допускається молодь від 12 до 25 років.

Коломийський гімназист Микола Гнатюк – один із наймолодших учасників, йдеться в сюжеті телеканалу “НТК“.