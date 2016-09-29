“Герої не вмирають”: у Коломиї відбулося сьоме Січове свято. ФОТОРЕПОРТАЖ

Духовий оркестр та руханкові вправи студентів Коломийського педагогічного коледжу Івано-Франківської обласної ради сповістили про те, що відбулося сьоме Січове свято у Коломиї, пише “Дзеркало Коломиї”.

Свято розпочалося урочистою ходою середмістям колони студентів Коломийського педагогічного коледжу та інших навчальних закладів міста під звуки січових мелодій у виконанні муніципального духового оркестру.

Очолювали колону прапороносці державного прапору України та прапору педагогічного коледжу.

“Цьогоріч наше свято приурочене 25-річчю Незалежності України та її героям-учасникам АТО, яке проводиться під гаслсом “Герої не вмирають”. Протягом цих 25 років були перемоги і поразки, були змарновані шанси…На Донбасі проти України і сьогодні воюють тисячі російських віськових. Понад 400 мешканців нашого краю захищають Україну, і я закликаю всю молодь Коломийщини пам’ятати їх подвиги”, – зазначив ініціатор відновлення Січового свята у Коломиї, директор педагогічного коледжу Івано-Франківської обласної ради Валерій Ковтун.

Студентки коледжу в урочистому січовому одязі під звуки духового оркестру виконали січові руханкові вправи, які є реконструкцією січових вправ початку ХХ ст. з сучасними елементами руханки.

Державний гімн України та січові пісні у виконанні зведених хорів “Просвіти” (керівник Роман Хімей) підкреслив величність Січового свята.

Споглядаючи на це дійство та участь у ньому молоді ніби повертаєшся у вир історії на століття, переконуєшся у незнищенності українського духу, патріотичності сучасної молоді та їх готовності і надалі розбудовувати українську державу.

Під час Січового свята відбувся збір та вручення благодійних коштів для допомоги воїнам АТО, які потребують нашої допомоги.

Фото: Олександра Олійник-Щербакова