Генпрокурор пригрозив штрафом і ув’язненням депутатам, які не подали декларації

Генеральний прокурор України Юрій Луценко пригрозив сімом нардепам, що вчасно не подали е-декларації, штрафом, виправними роботами і тюрмою.

Відповідне звернення він написав на своїй Facebook-сторінці у понеділок, 31 жовтня.

Мова йде про В’ячеслава Богуслаєва, Анатолія Гіршфельда, Олександра Онищенка, (всі – “Воля народу”), Марію Матіос (БПП), Сергія Клюєва, Ігоря Шкірю (двоє – безпартійні) та Юрія-Богдана Шухевича (“Радикальна партія”).

Зауважимо, що термін подання е-декларацій завершився 30 жовтня.

“У разі подання ваших е-декларацій у найближчий час наступить відповідальність адміністративна – штраф, – звертається Луценко до нардепів. – Якщо ні – за умисне неподання е-декларації передбачено кримінальну відповідальність, а саме – від 150 до 240 год громадських робіт, або ж позбавлення волі до 2 років з позбавленням права займати посади до 3 років”.