Генпрокуратура передала до НАЗК матеріали на 53 нардепів

Генпрокуратура опрацювала близько половини електронних декларацій народних депутатів України, матеріали щодо 53 із них передали до НАЗК.

Як повідомила начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції ГПУ Валентина Сеник на прес-конференції у Києві, Генпрокуратура надіслала до Національного агентства з запобігання корупції матеріали, що стосуються 53 народних депутатів. У справі ще шістьох нардепів матеріали було надіслано до Державної фіскальної служби, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на Радіо Свобода.

При цьому прізвища депутатів Сеник не назвала, посилаючись на презумпцію невинуватості.

За інформацією Генпрокуратури, 28 депутатів надали неповну інформацію у своїх деклараціях, ще 11 суміщали депутатство з іншою оплачуваною діяльністю, двоє отримували подарунки і один невчасно подав декларацію.

Сеник зазначила, що один із депутатів, інформацію про якого перевірятиме ДФС, із 1998 року разом із родиною сплатив податки від суми не більше 10 тисяч гривень, у його декларації, за словами співробітниці Генпрокуратури, зазначено 9 мільйонів гривень. Інформацію щодо цього депутата Генпрокуратура передала до органу досудового розслідування – за таке порушення загрожує кримінальна відповідальність.

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Усім іншим зазначеним депутатам загрожує притягнення до адміністративної відповідальності. Валентина Сеник уточнила, що це означає сплату штрафу від 850 до 1700 грн, конфіскацію майна та можливе відсторонення від займаної посади на термін від одного року. Останнє стосується лише посадовців виконавчих органів і якщо таке рішення прийме їхній керівник.

У ніч на 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище – президент, прем’єр, члени уряду, депутати, судді, правоохоронці. За даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій, на час завершення першого етапу було подано понад 118 тисяч декларацій (враховуючи уточнені декларації, що зберігаються в реєстрі окремо).