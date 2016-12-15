Гендиректор ОТБ “Галичина” Ольга Бабій йде з посади

Сьогодні на засіданні комісії облради з питань гуманітарної політики та свободи слова депутати обговорили питання про звільнення генерального директора ОТБ Галичина.
Ольга Бабій звільняється за згодою сторін з 30 грудня 2016 року. Заяву гендиректор написала сама, пише Фіртка.
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Члени комісії підтримали винесення цього питання на сесію.
Нагадаємо, нещодавно ОТБ “Галичина” відзначило 25-ліття з часу першого виходу в ефір.
Довідково: О́льга Миха́йлівна Бабі́й — українська журналістка, поетеса. Заслужений журналіст України. Генеральний директор Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина”. Член Національної спілки журналістів України (1975), Національної спілки письменників України.Депутат Івано-Франківської обласної ради шостого скликання. Була серед засновників перших осередків Товариства української мови, Народного Руху на Прикарпатті, Собору Духовної України. Активістка Всеукраїнського благодійного фонду “Журналістська ініціатива”. Очільниця редакції письменницького журналу “Перевал”
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