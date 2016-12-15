Гендиректор ОТБ “Галичина” Ольга Бабій йде з посади

Сьогодні на засіданні комісії облради з питань гуманітарної політики та свободи слова депутати обговорили питання про звільнення генерального директора ОТБ Галичина.

Ольга Бабій звільняється за згодою сторін з 30 грудня 2016 року. Заяву гендиректор написала сама, пише Фіртка.

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Члени комісії підтримали винесення цього питання на сесію.