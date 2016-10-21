Гайду вдруге за місяць призначили головним екоінспектором області

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї” 26 вересня, Державну екологічну інспекцію в Івано-Франківській області з приставкою “в.о.” очолив колишній віце-мер Івано-Франківська з комунальних питань Руслан Гайда.



Однак вже 10 жовтня з Києва прийшов документ про його звільнення. Подейкують, причиною його появи стали скарги про невірне документальне оформлення Гайди від попереднього керівника екоінспекції.

Тим не менш, 19 жовтня з Києва прийшов наказ під номером 405-0 про повторне призначення головного спеціаліста Держекоінспекції Руслана Гайду на посаду “в.о. керівника” цієї структури в області, пише “Галка”.

Руслан Гайда з 1997 році працював в «Івано-Франківському спиртогорілчаному об’єднанні» на різних посадах. З 2005 по 2010 рр. – гендиректор «Івано-Франківського спиртогорілчаного об’єднання».

У 2011 році став очолив КП «Івано-Франківськтепрокомуненерго», де працював до 2013 року.

З 2013 по 2015 роки – заступник міського голови з житлово-комунальних питань.

Освіта – спеціаліст з маркетингу («Галицька академія»), юрист (Львівський національний університет ім. Франка).