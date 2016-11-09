Галич увійшов до списку “7 чудес України: історичні міста та містечка”

Акція “7 чудес України: історичні міста та містечка” стартувала у березні 2016 року, інформує “ Дзеркало Коломиї ” з посиланням на ”Вікна” .

Сьогодні у Великій лаврській дзвіниці Києво-Печерської лаври відбулася церемонія нагородження переможців акції “7 чудес України: історичні міста та містечка”.

1 червня серед усіх заявок на участь від представників місцевих громад, громадських організацій, туристичних компаній, вищих навчальних закладів тощо Оргкомітет відібрав 21 фіналісти, які протягом літа-осені мали можливість презентувати для журналістів та громадськості свої міста, щоб позмагатися за звання переможця. Паралельно з презентаційними прес-турами відбувалося Інтернет-голосування на офіційному сайті акції www.7chudes.in.ua та анкетування експертів.

Переможці традиційно визначалися за сумою результатів Інтернет-голосування та опитування експертів (50/50). До числа 100 експертів входять керівники національних заповідників, музеїв, кафедр туризму вищих навчальних закладів України, науковці та експерти у галузі туризму, представники туристичних компаній, що займаються внутрішнім туризмом.

Отож, за сумою результатів Інтернет-голосування та анкетування експертів Оргкомітет визначив такі міста-переможці в акції “7 чудес України: історичні міста та містечка” (за абеткою):

– Бердянськ (Запорізька обл.)

– Біла Церква (Київська обл.)

– Галич (Івано-Франківська обл.)

– Диканька (Полтавська обл.)

– Канів (Черкаська обл.)

– Ніжин (Чернігівська обл.)

– Хуст (Закарпатська обл.)

Крім того, оргкомітет визначив три спецномінації для міст, що мають значний туристичний потенціал і зацікавленість місцевої громади у розвитку своїх населених пунктів. Спецномінаціями відзначено:

– Бердичів (Житомирська обл.)

– Жовква (Львівська обл.)

– Теребовля (Тернопільська обл.)

”Реально переможцями цієї акції є 10 міст, оскільки про усіх них в наступному році будуть відзняті фільми та виготовлена різноманітна поліграфічна продукція. Таким чином, інформаційна та просвітницька кампанія туристичної привабливості цих 10 міст триватиме і протягом наступного року”, – зазначив голова Оргкомітету Микола Томенко.

Акція “7 чудес України: історичні міста та містечка” – це вже V етап всеукраїнської акції “7 чудес України”, ініціатором і організатором якої є Фонд Миколи Томенка “Рідна країна”.

У попередні етапи вже визначали: “7 історико-архітектурних чудес України” (2007 р.), “7 природних чудес України” (2008 р.), “7 чудес України: замки, фортеці, палаци” (2010 р.) та “7 чудес Києва” (2013р.).