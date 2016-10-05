Галич став фіналістом конкурсу “7 чудес України”. Як проголосувати

Цьогоріч проводиться п’ятий етап всеукраїнської акції “7 чудес України”в номінації “7 чудес України: історичні міста та містечка”. За підсумками голосувань, місто Галич стало фіналістом етапу.

Враховуючи роль міста Галича, яке свого часу було столицею Галицько-Волинського князівства, та Галицької землі в державотворчих процесах України, 4 листопада 1994 року було створено Національний заповідник “Давній Галич” у межах історичного ареалу середньовічного міста. Тут, майже на 80 кв км, знаходяться пам’ятки загальнодержавного та світового значення, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Zik.

Віддати свій голос за представника Івано-Франківщини можна ТУТ.

Голосування триватиме до 7 листапада, підбиття підсумків відбудеться 9 числа того ж місяця.

Після оголошення результатів акції, оргкомітет бере на себе зобов’язання протягом наступного року з метою популяризації фіналістів акції підготувати та випустити про них фільми, а також виготовити різноманітну поліграфічну продукцію.