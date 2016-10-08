Галич має всі шанси стати одним із семи чудес України

7 жовтня 2016 року до Галича завітав керівник загальнонаціонального проекту Микола Томенко. У рамках презентації давньогалицької столиці він відвідав Галичину могилу, фундамент Успенського собору, храм Пантелеймона, Старостинський замок, церкву Різдва Христового, музей караїмської історії та культури.

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї“, Галич став фіналістом конкурсу “7 чудес України”.

Ознайомившись з об’єктами історико-культурної спадщини Давнього Галича, Микола Томенко високо оцінив шанси міста стати одним із семи чудес України, інформує прес-служба Галицької РДА.

“Для розвитку туризму в Галичі є всі можливості. Туристичної привабливості місту над Дністром надає побудована нова дорога Львів – Івано-Франківськ. Тепер справа – за спорудженням відповідної інфраструктури. І в цьому питанні, я знаю, є розуміння і підтримка з боку районної та місцевої влади”, – заявив Томенко.

Отже, для того, щоб Галич переміг у конкурсі, необхідно проголосувати на сайті проекту “7 чудес України”. Віддати свій голос за представника Івано-Франківщини потрібно за наступним посиланням http://7chudes.in.ua/opytuvannya-2016/

Голосування триватиме до 7 листопада, а підбиття підсумків та церемонія нагородження переможців акції відбудеться 9 числа того ж місяця у Києві на території Києво-Печерської лаври.

Після оголошення результатів акції оргкомітет бере на себе зобов’язання протягом наступного року з метою популяризації фіналістів акції підготувати та випустити про них фільми, а також виготовити різноманітну поліграфічну продукцію.