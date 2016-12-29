“Гал-прут” спом’янув молоді свої літа

З-під пера краєзнавця й автора пізнавальних телепрограм Василя Нагірного книжки сипляться, як з рогу достатку. Щойно минула презентація книжки про поета Мелетія Кічуру, як світ побачила нова тоненька книжечка-довідник про історію ресторанно-готельного комплексу “Гал-Прут”.

Автор дослідив не лише австрійсько-німецьке та радянське минуле харчового закладу на головній пішохідній вулиці міста, а заодно й прилеглі споруди й довколишній ландшафт.

Тут – і призабутий великий фонтан біля пошти, і кулінарно-розважальний заклад “Черемшина”, і сквер (у народі “яма”) через дорогу навпроти та інше, пише “Дзеркало Коломиї”.

Звичайно, – центральним персонажем є, власне, нинішній “Гал-Прут”, у австрійському своєму минулому – ресторація “Гамбрінус”.

На презентації нової книжечки автор зізнався в намірі видати серію книжкових публікацій про коломийські кнайпи та харчевні, щось подібне до популярної книжки Юрія Винничука “Кнайпи Львова”.

На черзі – вже готова до випуску книжечка “Мурованка. Південні ворота Коломиї” – про колишній ресторан “Над Прутом”, де перед мостом сходиться сопівська дорога з вербізькою.