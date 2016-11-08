Французький моряк Жан-П’єр Дюран зустрінеться з коломиянами на власній фотовиставці “Українські дерев’яні церкви Карпат”

Французький моряк Жан-П’єр Дюран зустрінеться з коломиянами на власній фотовиставці “Українські дерев’яні...

Французький фотомитець у музеї писанкового розпису зустрінеться з коломийськими поціновувачами прекрасного.

У музеї триває виставка світлин українських дерев’яних церков, які збереглися на території Словаччині, Польщі, Румунії та України.

Це понад 70 світлин давніх храмів із значно більшої кількості, які колишній моряк фотографував протягом 15 років в Словаччині, Польщі, Румунії та Україні, інформує “Дзеркало Коломиї”.

Більше дізнатися про українську сакральну архітектуру, зафіксовану французьким фотомитцем Жан-П’єром Дюраном, можна буде під час зустрічі з самим автором.

Зустріч та закриття виставки відбудуться 9 листопада о 15.00.