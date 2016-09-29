Французи готові сприяти розвиткові туризму на Прикарпатті

Участь у ній взяли заступник голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк , президент Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрій Левкович , виконавчий директор Французького інституту в Україні Мартьє Арден , представники бізнес-спільноти міста та мистецьких кіл, інформує “ Дзеркало Коломиї ” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

У приміщенні Івано-Франківської торгової-промислової палати відбулася зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні п. Ізабель Дюмон.

За словами організаторів заходу, метою візиту іноземного дипломата стало поглиблення співпраці в економічній і культурній сферах, пошук нових шляхів для налагодження співробітництва.

Як зазначила на початку зустрічі Ізабель Дюмон, Франція завжди підтримувала Україну, особливо – у збереженні її територіальної цілісності та суверенітету. Однак найкращим свідченням допомоги українському народу є інвестування французьких компаній у економіку, зокрема, створення на території нашої держави підприємств зі стовідсотковим французьким капіталом.

Так, до прикладу, у Тлумацькому районі вже вісім років функціонує фірма “Сен-Гобен будівельна продукція Україна” – міжнародна група компаній, яка займається виробництвом будівельних матеріалів, заснована у Франції. Для району це один із найбільших платників податків. Забезпечує робочими місцями 50-70 осіб. Окрім того, підприємство активно бере участь у соціальних проектах.

На думку французького посла, серед галузей, які могли би успішно розвиватися на Прикарпатті, є туризм. Представники Посольства Франції, зі свого боку, готові сприяти розвитку даної сфери.

Під час зустрічі також йшлося і про співпрацю у галузі мистецтва, пошук спільних проектів, які би об’єднали Україну і Францію, дали змогу краще пізнати культуру двох народів та спільні віхи історії.

“Найкращий шлях співробітництва – це шлях через культуру, – зауважив Ігор Пасічняк. – Тож сподіваємося, що налагодження тісних взаємин у культурно-мистецькій сфері поглибить інтеграцію нашої країни у європейський простір, створить умови для пошуку нових партнерських зв’язків”.