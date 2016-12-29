Франківця покусала хвора на сказ кішка

Тварина напала на мешканця Івано-Франківська ще 6 грудня, проте підтвердження ознак вірусу сказу отримали лише вчора.

Вчора до Івано-Франківського МВ У ДСНС в області від Івано-Франківської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини надійшло повідомлення про те, що 6 грудня в приватному господарстві по вул. Цьоклера в м. Івано-Франківську чоловіка покусала хвора кішка, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

27 грудня за зверненням чоловіка було проведено лабораторні аналізи неживої тварини та 28 грудня підтверджено характерні для вірусу сказу ознаки. Остаточний підтверджений діагноз буде отримано до 28 січня 2017 року.

Наразі чоловік проходить амбулаторне лікування під наглядом медичних працівників.

На сьогодні заплановане засідання державної надзвичайної міської протиепізоотичної комісії, на якій буде визначено неблагонадійну територію, загрозливу зону із захворювання на сказ та затверджено заходи щодо локалізації та ліквідації захворювання.