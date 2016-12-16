Франківський журналіст відзняв зворушливий ролик “Лист до Святого Миколая” про дітей-сиріт. ВІДЕО

В Івано-Франківську журналіст Юрій Паливода відзняв зворушливий соціальний ролик “Лист до Святого Миколая” про дітей-сиріт.

Про це автор ідеї повідомив у соцмережі, пише Дзеркало Коломиї.

“Ну ось..готове! Трохи пізно випускаємо, так сталось. З друзями вирішили зняти соціальний ролик про дітей-сиріт. Зараз починаються всі ці акції до Дня Святого Миколая, пам’ятаю, що кілька років тому під час однієї з акцій дитині нічого не дісталось, і запасного подарунку не було, вона так плакала. Тому зняли такий ролик, щоб вкотре нагадати, що про таких дітей не треба забувати на свята”, – написав Юрій Паливода.

Читайте також: Що найчастіше просять діти бійців АТО у святого Миколая.

Також журналіст подякував усім, хто долучився до створення ролика.

Автор ідеї та режисер – Юрій Паливода

Оператор та монтажер – Володимир Козубський

Актори: Катерина Тисяк, Влад Чемерис, Галина Бабинська, Юліана Зінчук. Озвучував хлопчика Віктор Скринник. Собака Ітан.

Звукорежисер: Ігор Химинець

Автори фільму висловлюють вдячність ТРК “Вежа” за допомогу в звукозаписі