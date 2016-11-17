Франківські комунальники закупили машину, що розкидає пісок

Департамент житлової, комунальної, політики та благоустрою провів черговий тендер на закупівлю спецтехніки.

За результатами аукціону в системі Prozorro було визначено переможця торгів на закупівлю комбінованої машини піскороскидувача МАЗ 5340, інформує КУРС з посиланням на “Комуналку”.

Поставка машини очікується вже до кінця листопада.

Також на виконання доручення міського голови Франківська до кінця року планується закупівля ще 4 тракторів з навісним обладнанням для прибирання снігу.

Читайте також: Мер Франківська наказав придбати лопати на весь виконком.