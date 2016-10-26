Франківська влада готова викупити спорткомплекс, за який голодував депутат

Міська влада Івано-Франківська готова викупити спорткомплекс “Олімп” у Прикарпатського національного університету.

Про це у вівторок, 25 жовтня, на щотижневій оперативній нараді заявив міський голова Руслан Марцінків, пише Репортер.

Нагадаємо, депутат Волгін розпочав голодування під адміністративним будинком з вимогою повернути у комунальну власність спорткомплекс “Олімп”.

За словами Руслана Марцінківа, уже готове розпорядження про створення комісії, куди ввійдуть земельники, залучать фонд комунального майна та представників обласної влади.

“Офіцйіно звертаємося до адміністрації Прикарпатського національного університету: місто готове придбати спорткомплекс “Олімп” і зробити з нього форму комунальної власності”, – заявив Марцінків.