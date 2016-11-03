Франківська студентка важко отруїлася грибами

Вчора в обласну дитячу клінічну лікарню з отруєнням поступила студентка вищого навчального закладу Івано-Франківська.

Як з’ясувалося, 31 жовтня під час перебування вдома в Тернопільській області дівчина разом із сім’єю вживала грибну запіканку з опеньків, зібраних у лісі цього року, повідомляє КУРС.

У дівчини з’явилася блювота, слабість, в результаті чого вона звернулася в обласну дитячу клінічну лікарню та була госпіталізована у відділення інтенсивної терапії, де їй встановили діагноз: отруєння грибами. Постраждалій надали медичну допомогу.

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