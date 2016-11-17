Франківськ візьме шефство над восьмим батальйоном 10-ої бригади, що дислокується у Коломиї

Ігор Влізло повідомив, що з такою пропозицією звернулося командування цієї частини, яка нещодавно повернулася з зони АТО. Частина батальйону дислокується в Коломиї, однак там жахливі умови, пише Галицький кореспондент.

“Вони не хочуть грошей. Там, де вони зараз дислокуються, нічого не робилося 6 років“, – зазначив він.

У свою чергу заступник мера Олексій Кайда додав, що приміщення справді знаходяться у жахливому стані. Їх ремонт з одного боку фінансуватиме Міністерство оборони, з другого боку – місто.

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