Франківець, який повернувся з армії, освідчився коханій прямо на вокзалі. ВІДЕО

В останній день осені, військовий із Івано-Франківська Василь Фунт на вокзалі освідчився коханій Людмилі, з якою зустрічається уже 6 років. Дівчина дочекалася його повернення з армії.
Просто на пероні дівчині спершу вручили квіти побратими по службі Василя Фунта, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Галку.
Далі з вагону вийшов він сам, став на коліно і запропонував одружитися. Кохана звісно ж погодилася.
Хлопець розповів, що рік відслужив “строковиком” у 40-ій бригаді тактичної авіації у місті Васильків під Києвом.
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