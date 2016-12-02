Франківець, який повернувся з армії, освідчився коханій прямо на вокзалі. ВІДЕО

Франківець, який повернувся з армії, освідчився коханій прямо на вокзалі. ВІДЕО

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В останній день осені, військовий із Івано-Франківська Василь Фунт на вокзалі освідчився коханій Людмилі, з якою зустрічається уже 6 років. Дівчина дочекалася його повернення з армії.

Просто на пероні дівчині спершу вручили квіти побратими по службі Василя Фунта, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Галку.

Далі з вагону вийшов він сам, став на коліно і запропонував одружитися. Кохана звісно ж погодилася.

Don Yapon

Хлопець розповів, що рік відслужив “строковиком” у 40-ій бригаді тактичної авіації у місті Васильків під Києвом.

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