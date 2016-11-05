Франківчанка Тіна Кароль звернулася до однокласників із проханням написати їй

Співачка та тренер проектів “Голос.Діти-3” та “Голос країни-7” Тіна Кароль випускатиме свою іменну помаду.



Артистка поділилася із Катериною Осадчою планами стосовно майбутнього іменного косметичного засобу, йдеться у “Світському житті”, передає Фіртка.

“Поділитися секретом хотіла насправді. Тому вирішила випустити червону помаду, яка буде називатися “Тіна Кароль. Залиш свій автограф”. ця помада буде усім доступна, навіщо робити якийсь сегмент дуже дорогих помад? Я хочу, щоб кожен міг собі купити. Це чудовий подарунок на День святого Валентина, на 8 березня. В принципі, кожне свято можна прикрасити цією помадою“, – впевнена виконавиця.

Крім того, Тіна зазначила, що повністю контролює увесь процес виробництва та намагається зробити все якнайвдаліше.

“Ми вже рік схвалюємо колір, саме відтінок. Такий глибокий, чи більш червоний? Щоб він підходив до будь-якого кольору шкіри. Чим пахне помада, який смак? Я у все це вникла, і, розумієш, жінка може багато справ робити одночасно“, – каже вона.

Будучи господинею на балу видання Viva, власний випускний бал майбутня зірка пропустила. Наразі ж Тіна звертається до однокласників із проханням.

“Я свій бал пропустила. Десь виступала на конкурсі. Для мене музика була на першому місці. Користуючись нагодою, всім однокласникам хочу сказати: “Запросіть мене, будь ласка, на зустріч випускників”. Я дуже чекаю вашого запрошення, просто напишіть на Фейсбук“, – попросила артистка.

Нагадаємо, Уродженка РРФСР Тетяна Ліберман в 6 років разом із батьками переїхала до Івано-Франківська. В місті навчалась у СШ №22.