Тіна Кароль, чию творчість відтепер вивчатимуть в школі, презентувала новий кліп в “геометричному” стилі. ВІДЕО

Тіна Кароль, чию творчість відтепер вивчатимуть в школі, презентувала новий кліп в...

Зірковий тренер “Голос країни 7”, популярна співачка, франківчанка Тіна Кароль, чию творчість відтепер вивчатимуть в школі, представила новий відеокліп на пісню “Перечекати”.

Кліп зняли в червоних кольорах і “геометричному” стилі, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на “1+1“.

Читайте також: Тіна Кароль приміряла традиційне весільне вбрання Великого Ключева, якому понад 200 років. ФОТО

За словами Тіни Кароль, це алегорія пристрасті, чуттєвості і кохання.

Автором музики та слів треку став Влад Дарвін. Зауважимо, що композиція була записана одразу в двох варіантах: англійською і українською мовами.

У кліпі Тіна Кароль з’являється у яскраво-червоній пікантній сукні, яка оголює спину артистки.