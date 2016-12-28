Франківчанка Тіна Кароль незабаром може отримати звання народної артистки України

Міністр культури Євген Нищук звернувся до Президента з клопотанням присвоїти звання народної артистки України співачці Тіні Кароль.

Про це повідомив голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, відкриваючи її засідання. Першим питанням було клопотання про присвоєння почесного звання “Народний артист України” Тіні Кароль, проте, це питання зняли з розгляду, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Укрінформ.

”Зараз мені стало відомо, що з аналогічним питанням офіційно вже звернувся — і це новина! — міністр культури до Президента. Тому дублювати нам це не варто. Але на словах ми підтримуємо”, — сказав Юрій Артеменко.

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