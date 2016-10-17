ФК “Карпати” та ФК “Калуш” заплатять штраф: перші – за нецензурні вислови, другі – за димову шашку

Контрольно-дисциплінарний комітет Івано-Франківської обласної федерації футболу вирішив покарати калуських ультрас за використання димової шашки під час матчу у Болехові.

Нагадаємо, у дев’ятому турі ФК “Калуш” втратив очки, зігравши 0:0 матч із ФК “Карпати”. Поєдинок відбувався 9 жовтня. Калушани грали на виїзді, інформують ”Вікна”.

Під час матчу калуські уболівальники використали димову шашку. Відтак, їхню поведінку, а також поведінку вболівальників ФК “Карпати” під час календарного матчу чемпіонату області з футболу розглянув Контрольно-дисциплінарний комітет Івано-Франківської федерації футболу. Відтак було вирішено суворо попередити керівництво обох футбольних клубів за порушення Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2016-2017 років.

Окрім цього, у відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ вирішено зобов’язати ФК “Карпати” до 21 жовтня сплатити грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 гривень за порушення Регламенту (нецензурні вирази на адресу футболістів та арбітрів), а ФК “Калуш” сплатити 2000 гривень за використання димової шашки вболівальниками.