Фірма Шевченка ремонтуватиме трасу Мукачеве-Львів за 1,6 мільярди гривень

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 15 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ “ПБС” поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-09 Мукачеве-Львів на суму 1,60 млрд грн.

Про це повідомляється у “Віснику державних закупівель”, передають “Наші гроші”.

До кінця 2018 року трасу мають відремонтувати на ділянках:

км 1+942 – км 154+000 довжиною 152 км за 1,13 млрд грн.

км 154+000 – км 209+020 довжиною 55 км за 469,70 млн грн.

Відтак ремонт коштує в середньому 7-8 млн грн. за кілометр.

Влаштують земляне полотно, дорожній одяг, підпірні стінки, освітлення, мережі зв’язку, тротуари та автобусні зупинки, відремонтують мости і труби, встановлять дорожні знаки та огородження, нанесуть розмітку.

Фірму “ПБС” близька до нардепа Олександра Шевченка.

Нагадаємо, нещодавно Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області замовила фірмі поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-09 Мукачеве – Львів за 878,57 млн грн.

Фірма вперше виграла тендер Закарпатської САД.