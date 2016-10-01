Ферми на Прикарпатті, де підробляли ліки й вирощували марихуану, орендувала мешканка Одещини

Як повідомляли раніше, на Прикарпатті виявили підпільний цех з виробництва фальсифікованих ліків. Вилучили величезну кількість фальшивих медикаментів. Серед препаратів найбільш ходові.

Хто стоїть за виробництвом і як довго ділки труїли людей – з’ясовували Подробности, пише КУРС.

Сотні коробок і бочок з таблетками, капсулами, пакувальні матеріали, голограмні наклейки найвідоміших фармацевтичних торгових марок. Фальсифікат з підпільних цехів правоохоронці вилучають вже кілька годин поспіль.

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Всі ці підроблені ліки виготовляли і фасували в занедбаних фермах колишнього колгоспу в селі Гончарів. Працювали не місцеві. Людей завозили з інших областей. Хто керував усім цим – поки що невідомо. Коли нагрянули правоохоронці – їх зустрів лише один чоловік.

“Тут був тільки один сторож. Встановлені особи, які тут перед ним працювали“, – сказав Роман Чекмарьов, начальник управління кримінальної поліції в Івано-Франківській області.

Місцеві жителі досі не можуть повірити, що тут могли виготовляти підроблені ліки. Гадали, – це просто свиноферма. Її власник постійно допомагав селу грошима.

У селищній раді розповідають: приміщення старого колгоспу орендували під ферму ще сім років тому. Нікого з місцевих туди не пускали. Орендаря селищний голова ніколи не бачив. Але за документами – це жінка з Калуського району.

“Зареєстровано майно на конкретну особу, від її імені працювали люди по генеральній довіреності. Вони, я так зрозумів, проживали в Одесі. Є копія документів, що власник з Кольського району, жінка Перегінець Марія Мехайлівна“, – сказав Віктор Хомут, голова селищної ради Обертина.

Скільки і в які аптечні мережі поставляли підроблені ліки – це тепер з’ясовує держслужба з лікарських засобів.

“Є таке припущення, як я чула, що це був вахтовий метод роботи, співробітники заїжджали не з нашої області. Можна припустити, що цей товар йшов за межі області“, – сказала Надія Шпур, начальник держслужби з контролю за якістю лікарських засобів в Івано-Франківській області.

Зараз всі вилучені препарати – на складі. Місцевих експертів до них не підпустили. Не довірили їм і відбір зразків для аналізу.

“Працівниками слідчого управління будуть вилучені зразки цих препаратів. І будуть направлені до Києва в державну службу, в подальшому до уповноваженої лабораторії, яка проводитиме аналізи“, – сказала Надія Шпур.