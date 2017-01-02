Файлообмінник EX.UA відновив роботу та став платний

Cервіс обміну файлами EX.UA відновив свою роботу на новому домені FEX.net.

Про це повідомляють розробники сервісу на сторінці веб-порталу, пише ZAXID.NET.

“Повідомляємо, що сервіс ЕХ-файли перезапущений на домені FEX.net (File EXchange Network). Він реалізований на принципово новій технологічній платформі, що забезпечить додаткову зручність використанні”, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, у повідомленні йдеться, що власники поштових скриньок EX.UA отримають додаткове розширення на домені з тим самим логіном і паролем доступу.

Розробники сервісу повідомили, що в цей час користувачам доступний анонімний обмін файлами будь-якого формату і розміру, автоматичне конвертування файлів для перегляду і програвання, система оповіщення користувача про час використання і зберігання файлів, а також пошта @fex.net. Надалі функціонал порталу буде розширюватися.

Нагадаємо, у листопаді найбільший в Україні файлообмінник EX.UA оголосив про закриття. Це сталося після того, як у вересні 2016 року Верховна Рада ухвалила закон “Про державну підтримку кінематографії в Україні”. Окрема частина закону присвячена захисту авторського права в сфері кінематографу. Зокрема, піратський контент, згідно із новим законодавством, має бути заблокований власником сайту або провайдером послуг хостингу, якщо власник сайту не здійснює таке блокування.