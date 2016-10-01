Фанати “Океану Ельзи” залишили купи сміття після концерту у Франківську. ФОТО

Тисячі франківців та гостей міста вчора відвідали концерт всесвітньо відомого гурту “Океан Ельзи”. Сьогодні про концерт нагадують лише купи сміття, яке залишили фанати.

Захисне покритття з газону стадіону “Рух” та сцену, на якій виступав гурт, організатори уже демонтували і завантажили на фури, повідомляє КУРС.

Але розкидані на стадіоні та навколо пакети, пластянки, пляшки та інше сміття так ніхто і не прибрав.

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