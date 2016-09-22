Фахівці підрахували, на скільки в 2017-му зростуть ціни на алкоголь і цигарки

Рада прийняла проект бюджету-2017, який передбачає суттєве підвищення податків на алкогольні і тютюнові вироби. Середню ціну на горілчані напої експерти прогнозують на рівні 80-85 грн за пляшку.

В проекті бюджету на 2017 рік, що його Кабмін передав на розгляд ВРУ (законопроект № 500), передбачили суттєве збільшення акцизів на цигарки та алкогольні напої. Як податкові ідеї влади вплинуть на ціни, пише КУРС з посиланням на ubr.ua.

Плюс 3,5-5 грн до пачки цигарок

Відповідно до проекту бюджету-2017, специфічна ставка і мінімальне зобов’язання на тютюнові вироби (визначається в гривнях за 1 тис. шт. і на сьогодні складає 425 грн) виросте на 30%, а адвалорна (відсоток від вартості) – на 3% (до 15%). Такі ж норми закладені в правках до Податкового кодексу.

Як пояснив директор з корпоративних та юридичних питань компанії Imperial Tobacco в Україні, Молдові та країнах Кавказу Олег Стрекаль, їх така схема цілком влаштовує.

“За нашими підрахунками, бюджетні надходження в 2017 році при таких ставках складуть 39,4 млрд грн при погнозованому зниженні об’єму ринку на 4%. Пачка цигарок подорожчає в середньому на 3,5-5 грн“, – підрахував експерт.

Зрозуміло, що це не останнє подорожчання тютюну. Україна взяла на себе зобов’язання вирівняти податкове навантаження на цигарки до середньоєвропейського – 90 євро/1 тис. шт,), а це приблизно в 6 разів вище, ніж зараз.

Горілка на рівні 80-85 грн за пляшку

Також в проекті бюджету-2017 передбачили збільшення акцизів на міцний алкоголь і пиво – на 20% та на вино – на 12%.

Як вважає голова Асоціації постачальників України Олексій Дорошенко, подорожчання алкоголю вроздріб буде не меншим, аніж цьогоріч.

“Якщо акцизи зростуть на 20%, то на ті ж самі 20% або й більше підвищать ціни, оскільки виробники вже не мають можливості утримувати ціну за рахунок власної маржі”, – відзначив він.

Раніше в “Укргорілці” підрахували, що середньостатистична пляшка горілки має коштувати не менше 70 грн.