Facebook розпочав роботу над технологією читання думок

У Facebook працюють над технологією “комп’ютерно-мозковий інтерфейс”. Вона дозволить користувачам читати думки один одного. Секретний дослідний підрозділ створили минулого року, пише Репортер з посиланням на StudWay.

Проект спрямований на те, щоб навчитися читати так звані мозкові хвилі. Це дозволить користувачам читати думки співрозмовника. Експерти з Facebook’s Building 8 group вже працюють над проектом, що пов’язаний із нейровізуальними і електрофізіологічними даними. Фахівці створюють “комунікаційні платформи майбутнього”.

Наразі у компанії відкрили дві вакансії. Перша – інженер з розробки комп’ютерно-мозкового інтерфейсу. Він буде працювати над проектом протягом двох років від початкового етапу до отримання кінцевого продукту. Друга – інженер, який “розробить алгоритми обробки аудіо сигналів для зв’язку і обчислення даних майбутнього”.