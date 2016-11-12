Facebook помилково повідомив про смерть кількох сотень користувачів, серед яких і Цукенберг

Cоціальна мережа Facebook помилково повідомила про смерть кількох сотень своїх користувачів, серед яких і засновник мережі Марк Цукерберг.

Через технічну помилку навіть на особистій сторінці засновника Facebook на певний час з’явилося повідомлення, що власник сторінки нещодавно помер, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на BBC.

Пізніше користувачам довелося писати пояснення, що повідомлення про їхню смерть є помилковим.

Керівництво Facebook вибачилося за помилку.

“Нам дуже шкода, що це сталося. Це була жахлива помилка, її вже виправлено”, – заявив представник мережі.

“Це був настільки важкий тиждень для Америки, що Facebook вирішив, що ми померли”, – написав один із користувачів, помилково оголошений померлим.

Facebook – найбільша соціальна мережа у світі. Її місячна аудиторія перевищує 1,7 млрд користувачів.

У 2015 році мережа запропонувала так звані “меморіальні сторінки”, де можна було б ділитися спогадами про померлого.

Альтернативою для користувачів є знищення акаунту після їхньої смерті.