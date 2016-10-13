Ф’юрі відмовився від чемпіонських поясів, відібраних у Кличка

Британський боксер-супертяжковик Тайсон Ф’юрі відмовився від чемпіонських титулів за версіями WBO і WBA заради лікування та оздоровлення.

Про це повідомляє ВВС.

“Я виграв титули на рингу, але я не в змозі захистити їх зараз. Я прийняв тверде і емоційне рішення офіційно відмовитися від заповітних титулів чемпіона світу. Я відчуваю, що це справедливо, правильно і на благо боксу, щоб зберегти титули активним. Тепер я маю ще один великий виклик в моєму житті, як проти Кличка. Я вистою “, – сказав Ф’юрі.