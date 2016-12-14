Енергетики з’ясовують причини вимкнень електропостачання у Коломиї

Технічні фахівці ПАТ “Прикарпаттяобленерго” проводять обстеження мереж та енергообладнання для з’ясування причини вимкнень електропостачання в мікрорайоні Богуна в Коломиї.

Масштабне аварійне вимкнення відбулося в ніч з 13 на 14 грудня та тривало декілька годин, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Фіртку.

Часткові вимкнення також були вночі 5 та 6 грудня.

Перебої з електропостачанням викликали незадоволення мешканців мікрорайону.

“Ми з’ясовуємо усі деталі, – розповідає директор Коломийського МРЕМ Богдан Гейтота. – Електромережі в цьому районі старі та зношені, їх будували ще у 60-70 роках, тож найімовірніше, що причиною вимкнень стало саме пошкодження кабельних ліній”.

“Старі кабельні лінії реагують на перепади температур, – додають у енергокомпанії, – Говорячи простою мовою, кабелі просто розсипаються від старості, це призводить до аварійних вимкнень”.

Зазначимо, що постраждалі від вимкнень вулиці живляться від підстанції “Сільмаш”.

Після проведення належної експертизи енергетики обіцяють скласти план заходів з покращення якості електропостачання у цьому районі.