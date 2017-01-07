Екстремальне селфі: у шторм на вершині гори Піп Іван прикарпатець відзняв відео стихії

Шанувальник гірського туризму Назар Заросляк з Івано-Франківська зробив “селфі” на вершині гори Піп Іван у штормову погоду, яка накрила масив Чорногора 4 січня.
За словами Назара, швидкість вітру досягала 30-32 метрів за секунду.
Негода затримала туристів в притулку до наступного дня, пише BBC Україна.
На вершині гори в тестовому режимі діє Чорногірський гірського пошуково – рятувальний пост, який попереджає про небезпечні погодні умови та надає допомогу туристам.
Гора Піп Іван має висоту 2028 метрів і входить до популярних туристичних маршрутів.
Однак взимку походи часто небезпечні через сильні снігопади, мороз, а також загрозу снігових лавин.
Відео не супроводжується коментарем.