Екс-суддя з Прикарпаття, яка кидала за ґрати учасників Євромайдану, подала позов на Порошенка

Екс-суддя з Прикарпаття, яка кидала за ґрати учасників Євромайдану, подала позов на...

Колишня суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич, звільнений за порушення присяги, оскаржив своє звільнення у Вищому адміністративному суді.

Про це “Українським Новинам” повідомило джерело в суді.

“Царевич подала в суд позов до Президента 30 вересня”, – сказав він.

Вищий адмінсуд вже визначив суддю для розгляду даного позову.

Як повідомляли Українські Новини, 29 вересня Президент Петро Порошенко звільнив суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич за порушення присяги при винесенні рішень проти активістів Євромайдана.

ВСЮ відклав розгляд питання про звільнення судді Царевич з-за її неявки 15 вересня.

У січні прокуратура передала до суду обвинувальні акти проти суддів Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка і Царевич, які підозрюються у незаконному позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.

ВСЮ схвалив звільнення судді Печерського райсуду Києва Царевич 15 вересня.

Як пише “Курс”, уродженка прикарпатського міста Калуш, суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич була відмінницею у школі, брала участь у численних олімпіадах, успішно навчалася в університеті у Франківську. Втім, саме вона – фахівець із європейського права – кидала за ґрати учасників Євромайдану.

У червні 2015 року суддя Царевич, котру на три місяці відсторонили від роботи за переслідування учасників пробігу до Межигір’я та протестувальників на Майдані, знову була поновлена на роботі і взялась вершити правосуддя. Як з’ясувалося, тоді Вища квалафікаційна комісія суддів відклала рішення стосовно судді Царевич.

Свого часу Оксана Царевич винесла рішення, за яким було розблоковано рахунки сепаратистів. СБУ підозрювала топ-менеджмент “Укрсоцбанку” в допомозі “Новоросії”. У банку було відкрито рахунок, де, на думку спецслужби, лежали 5 млн гривень для бойовиків Донбасу. Незважаючи на протести слідчих, Печерський суд Києва тоді зняв арешт з цих грошей.