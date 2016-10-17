Екс-суддя Царевич з Прикарпаття купила машину за 432 тис. гривень перед звільненням

Колишня суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич перед звільненням купила автомобіль за 432 тис. гривень.

Відповідні дані оприлюднені в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Згідно з даними декларації, доходи Царевич у нинішньому році склали понад 141 тис. гривень, які вона отримала в якості зарплати в суді, а роком раніше вона заробила майже 177 тис. гривень.

Також Царевич задекларувала взяті у борг 400 тис. гривень і покупку нового автомобіля КІА RIO за 432 тис. гривень. У декларації Царевич вказала і квартиру в Дніпровському районі столиці.

Як повідомлялося, 29 вересня Петро Порошенко звільнив суддю Печерського районного суду Києва з займаної посади у зв’язку з порушенням присяги.

Раніше, 9 вересня 2015 року, Вища рада юстиції усунула Царевич на підставі клопотання генерального прокурора у зв’язку з притягненням її до кримінальної відповідальності.

Оксані Царевич інкримінується зловживання службовим становищем та умисному порушенні закону під час притягнення до відповідальності активістів Євромайдана в січні 2014 року.

Крім того, вона входила в колегію суддів у першій справі екс-глави МВС Юрія Луценка в часи режиму побіжного президента Віктора Януковича.

Царевич також була суддею у справі проти одного з лідерів Партії регіонів Олександра Єфремова, якого звинувачують у фінансуванні сепаратизму в Луганській області.