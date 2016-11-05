Екс-начальника міліції Коломиї, який “кришував” наркобізнес, засудили на 1 рік

13 травня оперативники УВБ в Івано-Франківській області Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі співробітниками УСБУ та прокуратури затримали керівника відділу протидії наркозлочинності та його заступника, які займалися “кришуванням” контрабанди наркотиків.

Як з’ясувалось, затриманим виявився начальник оперативно-пошукового відділу в Івано-Франківській області міжрегіонального управління департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Олександр Кочкін. Кочкін з підлеглими займалися “кришуванням” наркотрафіку від кінця 2015 року і до початку 2016 року, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Фіртку.

У службових приміщеннях та за місцем проживання підозрюваних провели обшуки, під час яких виявили наркотики та значні суми коштів у іноземній валюті.

Після розслідування, прокуратура висунула Олександру Кочкіну обвинувачення за трьома статтями:

За ч.2 ст.28 – вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою;

ч.2 ст. 369-2 – зловживання впливом;

ч.1 ст. 309 КК України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Олександр Кочкін повністю визнав свою вину, після чого було затверджено угоду про визнання винуватості, яка 30 вересня була направлена в Івано-Франківський міський суд для розгляду по суті.

“Вироком Івано-Франківського міського суду від 12 жовтня вказану особу визнано винним у інкримінованих злочинах та засуджено покарання у вигляді тримання під вартою строком на 1 рік“, – зазначили у прокуратурі.

Як відомо, Угода про визнання винуватості – це офіційна домовленість, за якою прокурор та обвинувачений досягають згоди про повне та беззастережне визнання підозрюваним своєї вини. Також підозрюваний співпрацює з слідством. За це отримує мінімальне покарання.

Нагадаємо, у 2014 році Олександр Кочкін працював начальником Коломийського міськрайонного відділу міліції. У лютому під час подій на Майдані та після протестів коломиян біля коломийського відділку він написав рапорт про відставку.