Екс-міністр транспорту Польщі став новим керівником “Укравтодору”

Новим виконуючим обов’язки голови державного агентства автомобільних доріг України призначено Славоміра Новака — колишнього міністра транспорту Польщі.

“Ми вважаємо, що “Укравтодор” вимагає серйозних знань, в тому числі міжнародних. Наша позиція полягає в тому, що в Україні мають бути створені якісні автомобільні дороги, автобани, які будуть з’єднувати нас з країнами Європи, і тому професійний рівень “Укравтодору” треба підвищувати”, — заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман перед представленням Новака, інформує Інтерфакс-Україна.

Як зазначив сам Новак, раніше він відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012.

Славомір Новак народився 11 грудня 1974 року в Гданську.

Був віце-президентом “Радіо Гданськ”, депутатом Європейського парламенту, держсекретарем у канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

У 2010 році Новак став головою передвиборного штабу Броніслава Коморовський на президентських виборах.

З 2011 по 2013 рік Новак був міністром транспорту Польщі.

Нагадаємо, 2 червня Уряд звільнив голову “Укравтодору” Андрія Батищева. Тоді виконуючим обов’язки голови став його перший заступник Євген Барах.