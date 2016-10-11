Дзідзьо називає шахраєм свого екс-вокаліста Лесика, який гастролює Франківщиною

Михайло Хома, відомий як фронтмен гурту DZIDZIO, подав до суду, позиваючись на колишнього учасника свого колективу Олега Турка (Лесика). Останній створив новий гурт DZIDZ’OFF.

14 жовтня у місті Косів, 16 жовтня у місті Надвірна, та 23 жовтня у місті Городенка Івано-Франківської області виступає колектив під назвою DZIDZ’OFF, передає Репортер.

“Це двійники, які виконують пісні гурту DZIDZIO без будь-якого дозволу, порушуючи законодавство України, і тим самим негативно впливають на імідж гурту DZIDZIO. Прихильників гурту DZIDZIO ввели в оману, вони плутають “псевдовиконавців” зі справжнім гуртом та приймають виступи двійників за наші, купують квитки, відвідують вищезгадані концерти, розчаровуються та просять нас вжити заходів щодо цих випадків.

DZIDZ’OFF — це шахраї, які не мають свого пісенного репертуару, використовують образ DZIDZIO та його мегапопулярність, паразитують на чужій славі, примітивно переспівуючи без будь-якого дозволу пісенний репертуар, що їм не належить. Офіційно повідомляємо, що виконувати пісенний репертуар, що належить ТОВ “МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ” має право лише Дзідзьо (Михайло Хома)”, повідомила прес-служба гурту DZIDZIO.



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Додамо, що аудиторія після розриву колективу розділилася на два табори – прихильників Лесика і шанувальників Дзідзьо.

Тим часом Михайло Хома вже подав до суду, аби захистити свої права – розпочався судовий процес з приводу незаконного використання музичного репертуару, образу та торгової марки. Хома вимагає заборонити їх використання та стягнути матеріальне та моральне відшкодування.