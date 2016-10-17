Джамала вперше розповіла про свого коханого: “Це завдяки йому я поїхала на Євробачення”

Джамала вперше розповіла про свого коханого: “Це завдяки йому я поїхала на...

Співачка Джамала нарешті розповіла, чим займається її хлопець Бекір Сулейманов та де вона з ним познайомилася.

В інтерв’ю програмі “Світське життя” переможниця “Євробачення-2016″ зізналася, що саме бойфренд сприяв її участі у конкурсі.

“З Бекіром ми давно знайомі, а познайомилися на кримськотатарській вечірці. Ми просто танцювали, їли плов. Він мені сподобався одразу”, – розказала Джамала.

“Він економіст, математик. Він дуже любить свою роботу. Хоча я спочатку дуже хвилювалась, що як це – музиканти з математикою не дуже можуть знайти щось спільне. Але зараз він дуже допомагає мені своїм математичним складом розуму зрозуміти, що коїться в музиці”, – зауважила співачка.

Джамала також наголосила, що саме Бекір вплинув на її рішення взяти участь у “Євробаченні”.

“Я сказала: “Ні, нізащо, ніколи”. А він мені просто накреслив графік і показав плюси, мінуси. Все мені просто розклав. Я сказала: “Ну добре”, – розповіла зірка.

Бекір і Джамала разом вже понад рік, однак одружуватися поки що не збираються.

“Ми зустрічаємось, у нас дуже дружні стосунки з батьками. Я не хочу робити гучних заяв, але хочу сказати, що для мене ці стосунки дуже серйозні. Пропозицію я ще не отримувала, але такі серйозні розмови в нас бувають”, – зізналася Джамала.

До кінця вересня Джамала тримала своє особисте життя у секреті, а потім привела коханого на кінопрем’єру.

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