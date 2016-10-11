“Дзеркало Коломиї” презентує видання про бійців АТО з Коломийщини –”Обличчя війни без гриму”

13 жовтня, в четвер, у Музеї історії міста Коломиї до Дня захисника України відбудеться презентація документально-публіцистичного видання “Обличчя війни без гриму”. До книжки увійшли нариси про бійців АТО з Коломийщини, які пройшли крізь смерть.

Видання містить 18 історій, які були опубліковані на шпальтах тижневика “Дзеркало Коломиї”.

Герої нарисів – люди не командного складу. Кожен висловлює власну суб’єктивну думку стосовно подій, учасником яких він був, і дає власну суб’єктивну оцінку тим чи іншим особам, причетним до війни.

Жодна історія не була “підлакована”. У книжці подана сувора реальність війни очима воїнів.

Початок презентації о 14 годині.

Герой АТО Микола Капланчук: “Коли бій скінчився, я чув, як попри мене ходили сепари, прийняли мене за мертвого. Чув їхні короткі постріли, – вони добивали поранених. Я закусив губи і весь залишок сил спрямував на одне: лише б не застогнати. А біль нестерпний. Коли сепари відійшли, я дістав знеболювальну капсулу, але вколовся неправильно і речовина не подіяла. Намацав у кишені телефон, спробував зателефонувати, але мережа була відсутня. Хотів підірватися гранатою, але не міг її видобути. Періодично дивився на фото моїх дітей, і це додавало сил…”.